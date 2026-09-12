Лидери на управляващата партия в Испания признаха за хаос в сметките
Мадрид. Двама бивши генерални секретари на испанската управляваща Народна партия вчера признаха, че в сметките на политическата сила за периода 1995...
Следете всички новини, анализи и коментари за Луис Барсенас. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Мадрид. Двама бивши генерални секретари на испанската управляваща Народна партия вчера признаха, че в сметките на политическата сила за периода 1995...
Мадрид. Испанският премиер Мариано Рахой се яви пред парламента в четвъртък, за да даде показания относно своето предполагаемо участие в корупционни...
Мадрид. Алфредо Перес Рубалкаба, лидер на испанските социалисти, поиска незабавната оставка на премиера на Испания Мариано Рахой, предаде вестник „Ел...
Мадрид. Бившият ковчежник на управляващата партия в Испания бе пратен в затвора без право на гаранция, докато продължава делото срещу него по обвинени...