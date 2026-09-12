Дяков: Играхме мъжки, можем да сме опасен съперник
София. "Играхме мъжки и показахме, че когато ни се предоставя да играем футбол, сме много опасен и неприятен съперник. Ливърпул заслужава уважение, им...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лудогорец- Ливърпул. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
София. "Играхме мъжки и показахме, че когато ни се предоставя да играем футбол, сме много опасен и неприятен съперник. Ливърпул заслужава уважение, им...
София. „Да разбира се, че съм разочарован от равенството срещу "Лудогорец". Все пак обаче резултатът ни оставя шансове да се класираме за следващата ф...
София. "Лудогорец" показа равни сили с "Ливърпул" в среща от Група "Б" на Шампионската лига. Истинско надиграване стана на националния стадион "Васил...
София. Неочакван ход предприе треньорът на "Лудогорец" Георги Дерменджиев за срещата с "Ливърпул". Той заложи на Даниел Абало на върха на атаката. Оча...
София. Столична община въвежда ограничения в движението заради мача между „Лудогорец и Ливерпул" на Националния стадион довечера. Влизането на автом...
"Лудогорец" чака "Ливърпул" с бели рози Двете имена на годината в България ще подкрепят "Лудогорец" срещу "Ливърпул" днес. Съперниците излизат в ключ...
Мениджърът на Ливърпул Брендън Роджърс похвали Лудогорец преди сблъсъка между двата тима от Шампионската лига, като обясни и решението си Ливърпул да...
София. Старши треньорът на Лудогорец Георги Дерменджиев заяви, че се надява на победа срещу Ливърпул в утрешния мач от Шампионската лига между двата т...
София. Крисия Тодорова, която заедно с пианистите Хасан и Ибрахим спечели второ място на Евровизия и боксьорът ни Кубрат Пулев, ще бъдат сред официалн...
Клопо го сменя при провал срещу "Лудогорец" в София срещу "Лудогорец" Брендън Роджърс ще има последен шанс да спаси главата си, съобщиха в Англия. Ме...