Рекламират лозаро-винарския сектор и на Балканите
Той ще се промотира и като част от културно-историческото наследство в региона
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Той ще се промотира и като част от културно-историческото наследство в региона
Кметът на Видин Огнян Ценков бе гост на празника на Трифон Зарезан по стар стил в няколко села на общината, съобщиха от администрацията. Той заряза в...
Атрактивни събития се провеждат в Благоевград за празника на виното и любовта. Възпитаници на клуб „Детски свят" с ръководител Даниела Мавревска към О...