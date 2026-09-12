Прекрасни римски мозайки изскочиха изпод лозе
Пищните мозайки с ярки цветове са на геометрични фигури
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Пищните мозайки с ярки цветове са на геометрични фигури
18-годишен ученик от финансово-стопанската гимназия в Добрич спечели приза за най-добро домашно червено вино реколта 2015 г. в оспорваната надпревара...
Спечелилият отличието "Цар на виното" в община Сандански Живко Ангелов почете подобаващо празника Трифон Зарезан в родното си село Лешница. Майсторът...
Огнена стихия вилня в сряда по обяд край симитлийското село Полена. Огънят лумнал към 12:30 часа, пет минути по-късно е получен сигнал за пожар на сух...
Два пожара в земеделски имоти вдигнаха на крак огнеборците в Сандански. Лозе лумнало в пламъци в събота следобед. Екип пожарникари пристигнал край сел...
Свещеник е сред най-добрите лозари и винари в село Илинденци. Отец Георги Сарадинов от години не държи здраво само библията, но и мотиката. Божият слу...
Френският посланик Ксавие Лапер дьо Кабан участва в ритуал по зарязване в един от най-известните гроздови масиви от Родопската яка, собственост на изб...
Поне 150 лв. подпомагане за декар лозе е необходимо, за да има справедливо финансиране, а не 20 - 30 лв., както е в момента. "Държавата трябва да диф...
Сливен. Бивш военен простреля апаш край Твърдица. 28-годишният крадец Т.Ч. е улучен със сачми за гугутки. Мъжът е докаран за лечение в областната бол...