Всичко за Лозе

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Огън изпепели жито и лозе

Огън изпепели жито и лозе

Два пожара в земеделски имоти вдигнаха на крак огнеборците в Сандански. Лозе лумнало в пламъци в събота следобед. Екип пожарникари пристигнал край сел...

13 юли | 12:10
0 коментара
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Искат 150 лв. за декар лозе

Искат 150 лв. за декар лозе

Поне 150 лв. подпомагане за декар лозе е необходимо, за да има справедливо финансиране, а не 20 - 30 лв., както е в момента. "Държавата трябва да диф...

28 август | 19:15
0 коментара
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Бивш военен простреля апаш

Бивш военен простреля апаш

Сливен. Бивш военен простреля апаш край Твърдица. 28-годишният крадец Т.Ч. е улучен със сачми за гугутки. Мъжът е докаран за лечение в областната бол...

10 септември | 10:50
0 коментара
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