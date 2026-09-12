Отново смърт на пътя. Загина 15-годишно момче
Взело колата на баща си, случаят се разследва
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Взело колата на баща си, случаят се разследва
На 12 юли е получен сигнал за сбиване
Спрямо миналата година добивите от царевица са с 30 % по-ниски
Извършителят сам е съобщил за инцидента
То е във ферма за патици в село Йоглав
Грабежът е извършен в първите часове на 24 януари
Обичаят се играе от далечното минало и принадлежи към мъжките маскарадни игри
Ловеч. Значително са се повишили нивата на реките в Ловешко заради обилните валежи от тези дни. Това съобщи БНР. С 8 пъти се е покачило нивото на Ос...