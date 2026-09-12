Еди Мърфи се разминал с „Ловците на духове“
Актьорът бил зает със снимките за „Ченгето от Бевърли Хилс“
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Актьорът бил зает със снимките за „Ченгето от Бевърли Хилс“
Актьорът ще играе учител в забавния екшън
Продължението зависи от желанието на Бил Мъри
Популярната американска дуология от края на 80-те „Ловци на духове" ще има своето продължение. Официалната премиера на третия филм е насрочена за след...