Караме с 90 км/ч по „Хемус” и „Тракия” от 1 април

Скоростта на движение в определени участъци от автомагистралите „Тракия" и „Хемус" ще бъде ограничена до 90 км/ч. Това съобщиха от пресцентъра Агенция...