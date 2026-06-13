Караме с 90 км/ч по „Хемус” и „Тракия” от 1 април
Скоростта на движение в определени участъци от автомагистралите „Тракия" и „Хемус" ще бъде ограничена до 90 км/ч. Това съобщиха от пресцентъра Агенция...
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Скоростта на движение в определени участъци от автомагистралите „Тракия" и „Хемус" ще бъде ограничена до 90 км/ч. Това съобщиха от пресцентъра Агенция...