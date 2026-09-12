Лорън завещала $9 млн. на Мик
Сестра й бясна на Джагър, вдигнала скандал на рокаджията
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Сестра й бясна на Джагър, вдигнала скандал на рокаджията
Роднини и приятели си казаха последно сбогом с модната дизайнерка и половинка на Мик Джагър - Лорън Скот в Лос Анджелис. Скот сложи край на живота си...
Музикантите от Ролинг Стоунс отложиха турнето си On Fire, което трябваше да се проведе в Австралия и Нова Зеландия, за октомври заради смъртта на поло...
Ню Йорк. Смъртта на модната дизайнерка Лорън Скот е в резултат на самоубийство, според властите в Ню Йорк, предадоха световните агенции. Аутопсията п...
Мик Джагър публикува прощално писмо към Лорън Скот в сайта на "Ролинг Стоунс". Любимата му се самоуби заради неизплатени дългове в понеделник. "Все о...
Мик Джагър публикува на личния си сайт мислите, налегнали го, след като неговата дългогодишна половинка Лорън Скот се самоуби. Вокалистът на "Ролинг...
191-сантиметровата красавица Лорън Скот се обеси с шал
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