Започнаха генералните репетиции за Lord Of The Rings in Concert: Двете кули
Броени дни ни делят от грандиозния филм-концерт Властелинът на пръстените, който ще бъде представен със съпровод, изпълнен от над 300 музиканти и хори...
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Броени дни ни делят от грандиозния филм-концерт Властелинът на пръстените, който ще бъде представен със съпровод, изпълнен от над 300 музиканти и хори...
20% отстъпка очаква феновете на филмовото зрелище само на 21.11.2014 София. Lord of the Rings in Concert се включва със специално предложение за свет...
Гост музиканти от 3 континента се включват във филмовото зрелище на 5 декември у нас София. По-малко от 20 дни остават до филмовото зрелище LORD OF T...
Специален пърформанс ще представи проекта в Нощта на музеите и галериите в Пловдив този петък Oстават три месеца до филмовото зрелище Lord of the Rin...