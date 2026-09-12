Британски лорд у нас каза съдбата на Украйна срещу Русия
Това ще е дълга борба. И ние ще сме там до края, каза Тимъти Елиът
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Това ще е дълга борба. И ние ще сме там до края, каза Тимъти Елиът
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