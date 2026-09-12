Саудитски клуб изгони големия си френски треньор
Ал-Итихад прекрати договора си със старши треньора на първия отбор г-н Лоран Блан
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Ал-Итихад прекрати договора си със старши треньора на първия отбор г-н Лоран Блан
Наставникът на Пари Сен Жермен Лоран Блан е основен кандидат за мениджърския пост начело на "Манчестър Юнайтед", това твърди британският таблоид Sun....
Мениджърът на ПСЖ Лоран Блан се изказа като типичен математик след 2:2 на "Парк де Пренс" срещу "Ман Сити" в първия полуфинал от ШЛ между двата отбора...
Наставникът на "Пари Сен Жермен" Лоран Блан остана изключително доволен, след като неговият тим се класира за четвъртфиналите в Шампионската лига. ПСЖ...
Нова война между "Манчестър Юн" и "Манчестър Сити" ще се разрази на трансферния пазар. Според медиите във Франция и тези на Острова двата тима наддав...
Лондон. Наставникът на Пар Сен Жермен Лоран Блан призна, че опитът, който Челси притежава, се е оказал решаващ фактор в сблъсъка между двата тима на ч...
Париж. Наставникът на ПСЖ Лоран Блан остана доволен след успеха с 3:1 над Челси в първия четвъртфинален сблъсък в Шампионската лига между двата тима в...
Париж. Пари Сен Жермен се класира за четвъртфиналите Шампионската лига, след като отстрани Байер Леверкузен с общ резултат 6:1, но наставникът на фран...
Мадрид. Карло Анчелоти е новият наставник на Реал Мадрид. Лоран Блан пък наследява италианския спец начело на Пари Сен Жермен. Новините бяха потвърден...
Парижани дават по 350,000 евро седмично на Рууни