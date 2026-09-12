Елени лопатари се заселиха в Родопите
На две от от женските в района на Бяла река са поставени GPS
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На две от от женските в района на Бяла река са поставени GPS
30 елена лопатари бяха пуснати на свобода в ловно-стопанския район на дружина село Черноочене към Ловно-рибарско дружество „Кърджали" в Източните Род...
Кърджали. Първите елени лопатари бяха пуснати в природата в района на махала Чеганци на границата между ловните дружини Костино и Черноочене. През пос...