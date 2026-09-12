Метрото, в което живеят хора-призраци
160 години от пускането на първото подземно влакче в света
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160 години от пускането на първото подземно влакче в света
Властите подозират умишлена атака в централните части на града
София. "Третата линия на софийското метро ще бъде с опция за движение на автоматични влакове", заяви директорът на Метрополитен – София Стоян Братоев,...