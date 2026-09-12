Всичко за Локомотив Пловдив

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Последни новини Спорт
Серафим подпали "Лаута"

Серафим подпали "Лаута"

Пловдив. Талант от "Манчестър Сити" взриви "Локо" (Пд) преди домакинството на "Левски". Серафим Михайлов си бил шута, от него няма нито вест, нито кос...

01 май | 16:22
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Нов успех за „Славия”

Нов успех за „Славия”

Футболистите на „Славия” надвиха „Локомотив”  (Пв.) с 2:0.  Мачът бе от 24-я кръг на „А” група. По-рано тази седмица момчетата бяха елиминирани о...

28 април | 18:16
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