„Левски" поведе „Локо" (Пд) с 1:0
Пловдив. Отборът на „Левски" поведе мача ндс Локомотив (Пловдив) с гол на Кристовао Рамос в 38-ата минута на терена на пловдивския парк „Лаута" в 25-...
Следете всички новини, анализи и коментари за Локомотив Пловдив. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Пловдив. Отборът на „Левски" поведе мача ндс Локомотив (Пловдив) с гол на Кристовао Рамос в 38-ата минута на терена на пловдивския парк „Лаута" в 25-...
Пловдив. Срещата от 25-ия кръг на "А" група на отборите на Локомотив (Пловдив) и Левски започна. Първият удар към една от двете врати бе на Йордан Мил...
Пловдив. Талант от "Манчестър Сити" взриви "Локо" (Пд) преди домакинството на "Левски". Серафим Михайлов си бил шута, от него няма нито вест, нито кос...
Пловдивчани избиват глоби при успех над "сините"
Футболистите на „Славия” надвиха „Локомотив” (Пв.) с 2:0. Мачът бе от 24-я кръг на „А” група. По-рано тази седмица момчетата бяха елиминирани о...