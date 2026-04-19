Променят движението в Пловдив заради дербито
Ботев - Локо играят в неделя на стадиона в Коматево
Следете всички новини, анализи и коментари за Локо. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Ботев и Локомотив излизат един срещу друг в 14,30 ч
Дребни детайли остават пред Локо за получи разрешение да домакинства в Пловдив
Причината е загубата от Локо Пловдив във финала за Купата
Тайна е какво ще става с Локомотив, каза босът
Директорът на Локо подари жълта купа за салата на свой колега
Феновете на "смърфовете" с шестие
СДВР обяви мерките за сигурност преди Ботев - Локо
"Канарчетата" победа Локо Горна Оряховица с 2:0 в контрола
Сравниха го с герой от "Игра на тронове" Ермин Шиляк си е издействал бонус от 1 евро на месец в сравнение с футболистите. Треньорът е обявил, че не и...
С бира, кебапчета и рок "Локо" (Пловдив) ще представи отбора си за новото първенство. "Черно-белите" ще играят контрола на 8 юли, сряда, с "Верея" в п...
Бившият футболист на ЦСКА Александър Тунчев подписа с "Локомотив" (Пловдив). Пламен Крумов и Николай Димитров също се договориха с пловдивския гранд....
ЦСКА и "Локомотив" (София) няма да получат лиценз нито за Европа, нито за "А" група на първа инстанция. Причината и при двата столични клуба е една и...
"Черно море" си осигури на практика финал за купата, след като разби 5:1 пловдивския "Локо" в първи полуфинал. У дома варненци нямаха никакви проблеми...
Мартин Камбуров е запазена марка в българския футбол. Има 150 гола в "А" група и вече се води легенда на "Локо" (Пд), нищо, че не е сложил край на кар...
Бадема пее с Преслава, докато обмисля оферти
Десант на парашути забави втората част на първата битка между "Локо" и "Ботев" в турнира за купата на България. Срещата завърши 1:1, след като в добав...
Оставка на изпълнителния директор д-р Константин Думанов разлюля "Локо". Той си тръгна заради различия с управата. В отговор силният човек в УС Велин...
"Берое" се върна в челната тройка на класирането след 3:0 срещу "Локо" (Сф) в "Надежда". Гостите откриха още в 4-ата мин с гол на Аласан Н'Диае. В 56-...
София. БФС отказа картотека на Спас Делев, който се надяваше пак да заиграе за "Локо" (Пд). Причината е, че 24-годишният нападател е прекратил едностр...