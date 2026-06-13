Локализираха пожара край АЕЦ Чернобил (ВИДЕО)
Пожарът край АЕЦ „Чернобил" вече е локализиран. Пламъците са спрени на пет километра от местата на заравяне на радиоактивни отпадъци, съобщи УНИАН, по...
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Пожарът край АЕЦ „Чернобил" вече е локализиран. Пламъците са спрени на пет километра от местата на заравяне на радиоактивни отпадъци, съобщи УНИАН, по...