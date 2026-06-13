ВИДЕО: Ливанска водеща прекъсна интервю с ислямски учен
Скандал в ефир доведе до спиране на интервю по ливанската телевизия Al-Jadeed. Водещата Рима Карики се обърна към шейх Хани Ал-Сиба'и с "Аз ръководя ш...
Следете всички новини, анализи и коментари за Ливанска Телевизия. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Скандал в ефир доведе до спиране на интервю по ливанската телевизия Al-Jadeed. Водещата Рима Карики се обърна към шейх Хани Ал-Сиба'и с "Аз ръководя ш...