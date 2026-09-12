Драма за Лив Тайлър. Какво й се случи
Стана ясно, че е разделена със съпруга си
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Стана ясно, че е разделена със съпруга си
Чаровната актриса Лив Тайлър стана майка за втори път. Звездата е родила момче в сряда, съобщават световните медии. Актрисата вече има 10-годишен син...
Лив Тайлър, която има един 9-годишен син от бившия си съпруг Ройсън Лангдън, сега чака второ дете от гаджето си Дейв Гарднър. Актрисата бе забелязана...