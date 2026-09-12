Изтеглят от пазара козе сирене заради Листерия
Производител изтегля всички произведени партиди от „Козе сирене с благородна плесен“
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Производител изтегля всички произведени партиди от „Козе сирене с благородна плесен“
Засегнати са два вида храни – скумрия на шайби от Сливен и домашен суджук от Русе, казаха от БАБХ
Саламът е производство на фирма от Германия
Копенхаген. Най-малко 12 души са починали в Дания от листериоза от септември миналата година, съобщиха местните медии. Те се разболели след консумация...