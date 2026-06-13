Гледаме метеоритния поток Лириди тази нощ
Метеорният поток Лириди ще може да наблюдаваме тази нощ. Това съобщава сайтът на Планетариум с народна астрономическа лаборатория - Смолян. Пикът на и...
Следете всички новини, анализи и коментари за Лириди. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Метеорният поток Лириди ще може да наблюдаваме тази нощ. Това съобщава сайтът на Планетариум с народна астрономическа лаборатория - Смолян. Пикът на и...