12 000 деца аут от забавачките
Близо 12 000 деца остават без място в детските градини и яслите в столицата. Това обявиха неправителствени организации, които са направили статистикат...
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Близо 12 000 деца остават без място в детските градини и яслите в столицата. Това обявиха неправителствени организации, които са направили статистикат...