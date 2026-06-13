Всичко за Липса На Места

Следете всички новини, анализи и коментари за Липса На Места. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно
12 000 деца аут от забавачките

12 000 деца аут от забавачките

Близо 12 000 деца остават без място в детските градини и яслите в столицата. Това обявиха неправителствени организации, които са направили статистикат...

09 май | 17:20
0 коментара
7467