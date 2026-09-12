От MyFin засадиха липи за рожденния си ден
Служителите на старт-ъпа избраха нестандартен начин да отбележат година, откакто са на финтех пазара у нас
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Служителите на старт-ъпа избраха нестандартен начин да отбележат година, откакто са на финтех пазара у нас
До 10 хиляди лева глоба грози берачи на липов цвят в Дупница. Кметът на общината Методи Чимев забрани да се бере цвят от липите и да се уврежда деко...
Скоро Градът не липите ще разполага с още един първокласен стадион - "Трейс арена" в кв. "Кольо Ганчев", който се стопанисва от футболния клуб "Верея...
Стара Загора. Националното знаме ще се развее от 500 жилищни кооперация в Града на липите. Родолюбивата кампания „Да развеем българския трибагреник"...
Сливен. Вандали отсякоха 59 липи, за да вземат липовия цвят. Тримата мъже са арестувани, съобщиха от полицията в Сливен. Зад решетките са 35-годишния...
Шумен. 230 липови дървета е отсякъл незаконно в землището на общината 24-годишен мъж от шуменското село Пет могили, който е арестуван днес, съобщиха о...
Стара Загора. Алена Ивченко, една от най-елитните и ефектни руски актриси, е сред специалните гости на първия международен кинофестивал в Стара Загора...