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Вандали отсякоха 59 липи

Вандали отсякоха 59 липи

Сливен. Вандали отсякоха 59 липи, за да вземат липовия цвят. Тримата мъже са арестувани, съобщиха от полицията в Сливен. Зад решетките са 35-годишния...

30 юни | 11:49
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