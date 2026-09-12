Наша бадминтонистка е на финал в Иран
Линда Зечири ще спори за титлата с американка
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Линда Зечири ще спори за титлата с американка
Когато играеш с №7 в света на бадминтона трябва и малко късмет, за да може да спечелиш. В това се увери и водещата ни състезателка Линда Зечири. Тя тр...
Водещата ни бадминтонистка Линда Зечири влезе в топ 16 на олимпиадата в Рио. За да стане това реалност обаче тя се поизпоти доста докато обърна корава...
Първата ракета на България в бадминтона Линда Зечири влезе директно в основната схема на Откритото първенство на Германия в Мюлхайм, което е от висока...
Петата поставена Линда Зечири се класила на четвъртфиналите на турнира по бадминтон от сериите „Гран при" в Глазгоу, който е с награден фонд 50 000 д...