Филип Морис празнува 10 години IQOS, пусна специална лимитирана серия
По повод 10-годишнината от пускането на първия IQOS в света, компанията представя нова лимитирана серия на устройството IQOS ILUMA Neon Purple
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По повод 10-годишнината от пускането на първия IQOS в света, компанията представя нова лимитирана серия на устройството IQOS ILUMA Neon Purple
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