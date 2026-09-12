Петев докара Коледа в АЕЛ
В АЕЛ вече пеят коледни песни!, написа сайтът "24 спорт". "Празничното настроение в отбора дойде заедно с Ивайло Петев. Треньорът показа, че няма да е...
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В АЕЛ вече пеят коледни песни!, написа сайтът "24 спорт". "Празничното настроение в отбора дойде заедно с Ивайло Петев. Треньорът показа, че няма да е...
Кипър падна в краката на Ивайло Петев. Треньорът успя да събуди АЕЛ точно навреме - за дербито с "Анортозис". Тимът от Лимасол размаза гостите с 3:1 и...
София. Ивайло Петев е новият треньор на кипърския АЕЛ (Лимасол). Новината вече официално е факт и бе съобщена от официалния сайт на клуба. Български...