Стана ясна причината за смъртта на Лиъм Пейн
В хотелската стая на певеца са открити и психоактивни вещества
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В хотелската стая на певеца са открити и психоактивни вещества
Британският певец и бивш член на One Direction почина миналата седмица на 31-годишна възраст
Персоналът на хотела е направил две обаждания до службите за спешна помощ
Звездата от One Direction е паднал във вътрешния двор на хотел
Служителите на спешна помощ потвърдиха смъртта на 31-годишния британски певец
Лиъм Пейн почина след падане от третия етаж
Черил Фернандес-Версини, бившата госпожа Ашли Коул, заби певеца на "One Direction" Лиъм Пейн. Двамата са излизали тайно от дълго време, според в. "Сън...