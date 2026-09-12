Очакват повишение на стокооборота с Казахстан
Очаква се повишение на стокооборота между Казахстан и България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при...
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Очаква се повишение на стокооборота между Казахстан и България. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова при...
На дискусията на вестник "Стандарт": България търси гъвкави инструменти за финансиране на инфраструктурата Европа дава все по-малко пари за пътища и...
„Проблеми няма да има по магистрала „Тракия". Само на едно място ще има ремонт – при моста над река Стряма при Пловдив. Той обаче няма да затрудни дви...
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова заяви, че въвеждането на новите винетни такси за тежкотоварни автомобили у нас ...
София. „Правителството няма подкрепа, държавата се държи на един фикус". Това заяви депутатът от ГЕРБ Лиляна Павлова в сутрешния блок на Нова телевизи...