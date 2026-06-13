Обявиха лихвена ваканция за парното в Перник
Лихвена ваканция за погасяване на стари задължения за парно обяви пернишката Топлофикация. Мярката е прилагана и в предни години. Този път до 14 апри...
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Лихвена ваканция за погасяване на стари задължения за парно обяви пернишката Топлофикация. Мярката е прилагана и в предни години. Този път до 14 апри...