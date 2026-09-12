Министерството на финансите продава облигации за 150 млн. евро
Те са със срочност две години
Следете всички новини, анализи и коментари за Лихвен Процент. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Те са със срочност две години
Простата годишна лихва ще бъде под границата от 2 на сто за първи път от близо две години и половина
Ето какво следва
Мерките на централните банки в Европа, Япония и Китай спряха паническите разпродажби Инфлацията в еврозоната продължава да е отрицателна, Фед изтри н...
Основният лихвен процент (ОЛП) в България падна до рекордните за всички времена 0,00%. Българската народна банка (БНБ) обяви, че този ОЛП влиза в сила...
Централната банка на Русия рязко вдигна основния си лихвен процент със 150 базисни пункта по време на среща на борда на директорите в петък, позовавай...
Франкфурт. Европейската централна банка намали основния лихвен процент до 0.05% и въвежда нови мерки за стимулиране на икономиката. ЕЦБ по-рано намал...
София. От утре БНБ ще намали лихвите по депозити в КТБ и Креди Агрикол до средните за банковата система. Това се казва в съобщение на централната банк...
Франкфурт. Европейската централна банка ( ЕЦБ) е запазила основния лихвен процент на рекордно ниското ниво от 0.25%. Президентът на ЕЦБ Марио Драги...
Амстердам. Американски и европейски регулатори наредиха на холандската Rabobank да плати $ 1.07 млрд. за уреждане на съдебен спор за шест годишна с...
София. Нивата на лихвите по кредитите са под тези от 2007-2008 г., преди финансовата криза. Това каза Левон Хампарцумян, председател на Асоциацията на...
Вашингтон. Извънредно наложително е еврозоната да съживи своя икономически растеж, посочва в своя годишен доклад Международният валутен фонд, цитир...
Марио Драги, президент на Европейската централна банка (ЕЦБ), заяви, че лихвите ще останат на сегашните нива или по-ниски за "продължителен период"....