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Пампорово открива ски сезона

Пампорово открива ски сезона

Смолян. Курортът „Пампорово" официално открива своя ски сезон днес. По традиция лифтовете ще работят през деня безплатно за гостите на курорта. Те ще...

07 декември | 11:53
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