Пампорово с по-евтини лифт карти
От 13 до 17 включително всички скиори и сноубордисти в Пампорово ще могат да се възползват от специалните по-ниски цени за лифтовете и различни услуги...
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От 13 до 17 включително всички скиори и сноубордисти в Пампорово ще могат да се възползват от специалните по-ниски цени за лифтовете и различни услуги...
Намалението влиза в сила от 18 март
Цените на лифт картите и билетите за новия зимен сезон в Пампорово няма да поскъпват и запазват разценките от последните няколко сезона. Еднодневната...
Смолян. Курортът „Пампорово" официално открива своя ски сезон днес. По традиция лифтовете ще работят през деня безплатно за гостите на курорта. Те ще...