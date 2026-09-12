Три версии за атентата в Лиеж
Разследването е установило, че използваното взривно устройство е било самоделно
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Разследването е установило, че използваното взривно устройство е било самоделно
Експлозията стана в сграда в центъра на града
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