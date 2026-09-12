1,61 млрд. лв. е приносът на Лидл за бг икономиката
Оценката затвърждава ролята на компанията като един от значимите инвеститори, данъкоплатци, работодатели и бизнес партньори в страната
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Оценката затвърждава ролята на компанията като един от значимите инвеститори, данъкоплатци, работодатели и бизнес партньори в страната
Чрез търговската верига е реализиран износ на родни продукти за 150 млн. лева през последните 3 г.
Видеото може да видите ТУК 19 104 лв. събраха ангелите на Лидл България за най-уязвимите деца чрез прекрасна кампания навръх Свети Валентин. В навече...