Испански и български социалисти срещу санкциите за Русия
Европейските санкции спрямо Русия са неефективни за политическия процес на преговорите. Над тази теза се обединиха Председателят на БСП Михаил Миков и...
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Европейските санкции спрямо Русия са неефективни за политическия процес на преговорите. Над тази теза се обединиха Председателят на БСП Михаил Миков и...