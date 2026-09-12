Човекът зад гърба на Путин
Издига се от спаринг партньор по джудо до незаменим шеф на охраната му Висок русоляв мъж с тъмни очила, който винаги е на-много на метър зад Путин. М...
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Издига се от спаринг партньор по джудо до незаменим шеф на охраната му Висок русоляв мъж с тъмни очила, който винаги е на-много на метър зад Путин. М...
Кметът на Гърмен Минка Капитанова не може да има лична охрана. Няма основания за това, съобщи в сутрешния блок на бТВ генералният секретар на МВР Геор...
София. В ексклузивно интервю за предаването „ВИП зона" по радио „Веселина" попфолк фурията Теодора опроверга слуховете, че е прибегнала до услугите на...