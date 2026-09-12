Нова опасност! Хакери крадат лични данпи чрез AI
Ново проучване дава подробности как да се предпазим
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Ново проучване дава подробности как да се предпазим
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Телефонът на Маркъл, номерът на социалната ѝ застраховка и данни за нейни бивши интимни партньори и роднини стигнали до "Сън"
Правителствата от цял свят са поискали информация за 38 хиляди потребители на"Фейсбук" през първата половина на 2013 година, съобщиха от сайта. Искани...