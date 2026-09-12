Обучението на либийски военни в Ново село е пред провал
Ямбол. Основната причина да се бавят процедурите и съответното начало на тази мисия за подготовка на либийски военнослужещи е усложнената обстановка в...
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Ямбол. Основната причина да се бавят процедурите и съответното начало на тази мисия за подготовка на либийски военнослужещи е усложнената обстановка в...
Вашингтон. САЩ потвърдиха, че планират обучението на 5000 до 7000 полицаи от либийските сили за сигурност. Както преди време „Стандарт" писа, либийцит...
Сливен. Либийски полицаи идват на обучение в България. База "Ново село" край Сливен ще приема за тренировки бъдещите полицаи на Либия, научи "Стандарт...