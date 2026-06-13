Калоян Паргов: Пещерният либерализъм ни доведе до сегашната ситуация
Последните дни показаха, че има цели икономически сектори, които не подлежат на регулация и контрол
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Последните дни показаха, че има цели икономически сектори, които не подлежат на регулация и контрол
Либералната утопия ще свърши с апокалипсис, казва теологът и психиатър Православие.БГ покани за лекция в "Къща за птици" психиатъра и теолог д-р Нико...