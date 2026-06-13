Сингапур - приказката за "азиатския тигър"
Вдигат заплатите на чиновниците и вкарват в затвора корумпиранитеЛи Куан Ю премахва лицензите за бизнеса и въвежда обучение на английски Днес Сингапу...
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Вдигат заплатите на чиновниците и вкарват в затвора корумпиранитеЛи Куан Ю премахва лицензите за бизнеса и въвежда обучение на английски Днес Сингапу...
Изкоренява корупцията и привлича капитали от чужбинаС твърди реформи Ли Куан Ю превръща града държава в една от най-мощните икономики На 92 г. в неде...
Почина първият министър-председател на Сингапур. 91-годишният Ли Куан Ю е издъхнал в болница, съобщават властите в страната. Ли Куан Ю бе начело на п...