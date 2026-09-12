Летен Никулден. Спазват се важни ограничения
Хората молят Свети Николай Чудотворец да защити реколтата, добитъка и птиците
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Хората молят Свети Николай Чудотворец да защити реколтата, добитъка и птиците
Днешният празник е и летен Никулден
Летен Никулден е православен празник, на който се почита свети Николай Чудотворец
Празнуваме Летният Никулден
Ракитово. Християни и мюсюлмани от Ракитово заедно направиха курбан за летния Никулден. Празникът хората почетоха в местността Никулица. Той се органи...