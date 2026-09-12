Деца и баби преписват Паисий и Славейков
В Лесичово Семейства с бебета, хлапета и родители бранят възрожденците в учебниците Деца и баби преписват на ръка Паисиевата "История славянобългарс...
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В Лесичово Семейства с бебета, хлапета и родители бранят възрожденците в учебниците Деца и баби преписват на ръка Паисиевата "История славянобългарс...
С турнир по футбол в събота бе открит новия стадион на село Лесичово. Лентата на новото съоръжение преряза кандидатът на ГЕРБ за втори мандат кмет инж...
„ Имаме амбициозна, реалистична и напълно изпълнима програма за развитието на всяко селище от общината". Това заяви кандидатът на ГЕРБ за кмет на Общи...
Пазарджик. Безплатно за всички хора от всякакви възрасти лятно кино - това е най-новата придобивка на Лесичово. По два пъти в седмицата се прожектир...