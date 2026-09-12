Балет „Арабеск“ представя „Лешникотрошачката”
На сцената на Музикалния театър на 10 януари
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На сцената на Музикалния театър на 10 януари
Вълшебната музика на Чайковски звучи в диск
Пет спектакъла на „Лешникотрошачката" ще гледат зрителите в Месина, остров Сицилия Балетът на Софийската опера и балет замина тази сутрин за Месина,...
Коледата дойде в НДК. Препълнената зала 1 беше разтърсена от аплодисменти за прекрасния танцов спектакъл "Лешникотрошачката" на П.И. Чайковски, който...
Велико Търново. Сцената на двореца на културата и спорта "Васил Левски" в старата столица ще се превърне в ледено езеро за да посрещне Руският балет...