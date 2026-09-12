Плевнелиев: Изходът от кризата не е революция
София. Изходът от настоящата криза не е революция, а последователни правилни стъпки в правилната посока. Това e заявил президентът Росен Плевнелиев на...
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София. Изходът от настоящата криза не е революция, а последователни правилни стъпки в правилната посока. Това e заявил президентът Росен Плевнелиев на...
София. "Икономическите проблеми обикновено се дължат на лоши структури в държавата, а при демокрацията има само два начина те да бъдат поправени. Нека...
София. Бившият финансов министър Симеон Дянков се върна в България. Той беше засечен да придружава полския икономист Лешек Балцерович, който пристигна...