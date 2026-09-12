Постите започнаха. Такава леща не сте опитвали
На 15 ноември започнаха Рождествените пости. От 15 до 22 ноември се спазва се строг пост, когато е позволено само растителна храна и растителна мазнин...
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На 15 ноември започнаха Рождествените пости. От 15 до 22 ноември се спазва се строг пост, когато е позволено само растителна храна и растителна мазнин...
Идеална е за вегетарианци и вегани
Леща и фурми осигуряват желязо, булгурът е пълен с протеини
Малките зрънца са познати на хората още от неолита
Добрич. Условни присъди е наложил Районен съд – Балчик на 47-годишни съпрузи от Добрич, съобщиха от пресцентъра на Съдебната палата. Те са признати...