Няма край! Огненият ад в Гърция се разраства
Причината е "взривоопасният коктейл" от суша, много високи температури и силни ветрове
Следете всички новини, анализи и коментари за Лесбос. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Причината е "взривоопасният коктейл" от суша, много високи температури и силни ветрове
Местната власт е подкрепила протестите
Председателят на Европейския парламент Мартин Шулц и комисарят Димитрис Аврамопулос ще посетят гръцкия остров Лесбос, за да се запознаят на място с ус...
Жена, кърмаче и малко момиче са се удавили при инцидент с лодка, станал недалеч от остров Лесбос, съобщи гръцкото министерство на морския флот, цитира...
Oстров Лесбос разпуска всички мигранти, няма пари за тях Доставката на храна за бежанци ще бъде преустановена за 24 часа, след решение на Сметната па...
Издирват се 26 мигранти след като лодката им потъна край егейския остров Лесбос. Хеликоптер от европейската агенция за охрана на границите "Фронтекс"...
Гръцкият министър по миграционните въпроси Янис Музалас заяви, че ситуацията на Лесбос е изключителна сложна и островът е на път да "експлодира" зарад...
Гърция иска 730 млн. евро помощ, мигранти тръгнаха пеш от Будапеща към Австрия Гръцката полиция употреби парализиращи гранати, за да се справи с прот...
Бежанци и нелегални имигранти на остров Лесбос направиха опит да се качат на ферибот за Атина, който превозва туристи. Мигрантите започнаха да хвърлят...