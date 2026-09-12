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Лесбос на път да "избухне"

Лесбос на път да "избухне"

Гръцкият министър по миграционните въпроси Янис Музалас заяви, че ситуацията на Лесбос е изключителна сложна и островът е на път да "експлодира" зарад...

08 септември | 7:46
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