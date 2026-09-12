Tретото издание на Академията за „Многообразие, равнопоставеност и приобщаване“
Lidl предоставя стипендии за петима участници в програмата
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Lidl предоставя стипендии за петима участници в програмата
София. Петото издание на Ratio - форумът за популярна наука, ще се проведе тази събота, 18 октомври в София. Целта на Ratio е да промотира принципите...
София. Форумът за популярна наука Ratio идва на 24 май за своето четвърто издание, което ще се проведе в голямата нова зала на Sofia Event Center (Par...