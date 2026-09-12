Тълпи прииждат за две лековити води в Пловдив
Местните почитат изворите от незапомнени времена
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Местните почитат изворите от незапомнени времена
За района на Смолян това е "Балиевата вода“
Благоевград. Все повече гости посрещат разложкото село Баня, което е сгушено между три планини - Пирин, Рила и Родопите. Затова се множат и хотелите,...