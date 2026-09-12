Ужасно! Почина голяма наша лекоатлетка
Тя си отиде само на 53 години
Следете всички новини, анализи и коментари за Лекоатлетка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Тя си отиде само на 53 години
Какво се случи с Милица Мирчева
Стара Загора. Старозагорската лекоатлетка Красимира Чахова спечели сребърен медал в първия си старт на Олимпийските игри за ветерани в италианския гр...
Лос Анджелис. Американската лекоатлетка Сузи Фейвър-Хамилтън, която е представяла САЩ на 3 олимпиади, известно време работела като проститутка, въпре...