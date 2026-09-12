Лек трус край Стара Загора
Земетресение с магнитут 3.3 по рихтер е станало в района на Стара Загора. То е усетено около 20.00 часа на 1 април. Това показва сайтът на Националния...
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Земетресение с магнитут 3.3 по рихтер е станало в района на Стара Загора. То е усетено около 20.00 часа на 1 април. Това показва сайтът на Националния...
Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ край Добрич. Неговият епицентър е бил на 59 километра източно от града и на 12...
Автоматичният регистратор на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките е отчел възможен слаб трус Л...
София. Лек трус с магнитуд 2.9 по Рихтер е регистрирано към 07, 30 часа тази сутрин. То е било на около 400 км южно от София, показва справка на сайт...
Банско. Слабо земетресение е регистрирано в Югозападна България. Това сочи сайта на Европейския сеизмологичен център. Трусът е бил с магнитуд 2.1 по...
Пазарджик. Поредно слабо земетресение бе регистрирано на територията на България, съобщиха от Геофизичния институт на БАН. Трусът с магнитуд 2,1 по с...
Земетресение с магнитуд 2,5 по скалата на Рихтер е регистрирано рано тази сутрин на територията на България, съобщава Европейският сеизмологичен центъ...