Всичко за Лек Трус

Следете всички новини, анализи и коментари за Лек Трус. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Лек трус край Стара Загора

Лек трус край Стара Загора

Земетресение с магнитут 3.3 по рихтер е станало в района на Стара Загора. То е усетено около 20.00 часа на 1 април. Това показва сайтът на Националния...

02 април | 9:45
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Лек трус край Добрич

Лек трус край Добрич

Земетресение с магнитуд 3 по скалата на Рихтер е регистрирано тази нощ край Добрич. Неговият епицентър е бил на 59 километра източно от града и на 12...

04 март | 9:37
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Лек трус край Велинград

Лек трус край Велинград

Автоматичният регистратор на Националния институт по геофизика, геодезия и география при Българската академия на науките е отчел възможен слаб трус Л...

22 юни | 6:36
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