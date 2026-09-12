Спира строежът на селски стадиони
Строежите на т. нар. „селски стадиони", както и на всички съоръжения, финансирани с европари и държавни средства, вече ще се одобряват предварително о...
Следете всички новини, анализи и коментари за Легионери. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Строежите на т. нар. „селски стадиони", както и на всички съоръжения, финансирани с европари и държавни средства, вече ще се одобряват предварително о...
Китайци пратиха Миланов в почивка за седмица Русия удря по джоба на българите, които ритат в местното първенство. Нашите ще трябва да се бръкнат за 5...
София. Любослав Пенев определи легионерите за предстоящите световни квалификации с Армения и Чехия през октомври. Имената на избраниците на селекционе...