Ледено мъжко хоро "спаси" кръста в Калофер
Вярва се, че всеки, влязъл в реката на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година
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Вярва се, че всеки, влязъл в реката на Богоявление, ще бъде здрав през цялата година
Събитието е традиционно за североизточните китайски провинции
Легендата ще плува в Мурманск за титлата на 500 м
Стара Загора. И казанлъчани като храбрите калоферци ще извият хоро на връх Йордановден или Богоявление в ледените води на Стара река. Преди това в хр...